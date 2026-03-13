Drei Spiele binnen acht Tagen Für den TTC Grenzau spitzt sich der Abstiegskampf zu Marco Rosbach 13.03.2026, 21:45 Uhr

i Gibt es ein Happy End für den TTC Zugbrücke Grenzau? Fünf Spiele stehen noch aus in dieser Saison, drei davon innerhalb von nur acht Tagen. Am Montagabend gastiert Borussia Dortmund in der Zugbrückenhalle, am Mittwoch kommt dann Bad Homburg, ehe es am Montag, 23. März, nach Fulda geht. Wolfgang Heil

Die Lage spitzt sich zu beim TTC Grenzau. Wollen die Brexbachtaler den Verbleib in der Tischtennis-Bundesliga selbst regeln, müssen Siege her. Zwei Chancen hat das Team von Slobodan Grujic am Montag und am Mittwoch. Doch die Gegner haben es in sich.

Mehr Wahrheit geht wohl nicht binnen acht Tagen: Aufgrund der Verlegung des Heimspiels gegen Borussia Dortmund auf diesen Montag (18 Uhr) steht dem TTC Zugbrücke Grenzau im Abstiegskampf der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) eine Woche bevor, die richtungsweisender kaum sein könnte und vielleicht schon erste Antworten liefert.







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