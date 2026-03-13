Die Lage spitzt sich zu beim TTC Grenzau. Wollen die Brexbachtaler den Verbleib in der Tischtennis-Bundesliga selbst regeln, müssen Siege her. Zwei Chancen hat das Team von Slobodan Grujic am Montag und am Mittwoch. Doch die Gegner haben es in sich.
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Mehr Wahrheit geht wohl nicht binnen acht Tagen: Aufgrund der Verlegung des Heimspiels gegen Borussia Dortmund auf diesen Montag (18 Uhr) steht dem TTC Zugbrücke Grenzau im Abstiegskampf der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) eine Woche bevor, die richtungsweisender kaum sein könnte und vielleicht schon erste Antworten liefert.