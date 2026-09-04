Saison für COC-Teams beginnt
Für den SV Kail zählt nur der Klassenverbleib 
Der SV Kail ist der größte Tischtennisverein im Kreis Cochem-Zell. Fünf Männermannschaften mit insgesamt 29 Aktiven (20 davon au
Der SV Kail ist der größte Tischtennisverein im Kreis Cochem-Zell. Fünf Männermannschaften mit insgesamt 29 Aktiven (20 davon auf unserem Foto) stellt der SVK, die erste Mannschaft (Kreisoberliga) ist der höchst spielende Klub aus dem COC-Kreis.
Toni Esch

Die Tischtennissaison beginnt auch für die Teams aus dem Kreis Cochem-Zell am Wochenende. Der höchst spielende Klub SV Kail peilt in der Kreisoberliga den Klassenverbleib an.

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Für die Tischtennismannschaften aus dem Kreis Cochem-Zell beginnt am Wochenende flächendeckend die neue Saison: Aushängeschild und höchst spielender Klub ist der SV Kail, der in der Kreisoberliga Ahrweiler/Mayen/Cochem beheimatet ist.Die Kailer starten am Samstag (18 Uhr) am Nürburgring beim DJK Müllenbach in die Runde.
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