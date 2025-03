Mit einem 7:3-Auswärtserfolg beim VfR Simmern II sicherten sich die Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Verbandsliga zumindest vorerst den Relegationsplatz.

Zwei Doppelerfolge von Florian Franzmann und Jens Braun sowie Christoph Beuscher und Torsten Herberich zu Beginn bildeten die Grundlage für den Sieg. Dieser Vorsprung wurde nie aufgegeben. Franzmann sowie Braun steuerten zwei Einzelerfolge bei, Herberich gewann ein Spiel. Mannschaftskapitän Franzmann war sehr gut aufgelegt und hatte in den entscheidenden Momenten das nötige Spielglück auf seiner Seite. „Im Doppel als auch in meinem ersten Einzel stand es jeweils 9:9 im Entscheidungssatz, doch mit meinen Aufschlägen konnte ich die Spiele für uns entscheiden“, freute sich Franzmann und fügte an: „Wir haben nun auf alle Fälle den Relegationsplatz sicher, vielleicht klappt es in den nächsten drei Spielen ja auch noch mit dem sicheren Klassenverbleib.“