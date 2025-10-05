Im fernen China kam es gerade zu einem Duell, das am Dienstagabend in der Zugbrückenhalle eine Neuauflage erleben könnte. Beim TTC Grenzau hofft man darauf, dass Feng Yi-Hsin dann wieder die Oberhand behalten würde gegen Bergneustadts Benedikt Duda.
Lesezeit 3 Minuten
„Es geht darum, dass wir ein gutes Gefühl haben nach dem Spiel“, sagt Markus Ströher und spricht damit indirekt an, was zuletzt nicht der Fall war beim TTC Zugbrücke Grenzau. Das jüngste Duell des Tischtennis-Bundesligisten beim TTC OE Bad Homburg war schon vor der Saison zum Schlüsselspiel erhoben worden – und ging nach einem enttäuschenden Auftritt mit 1:3 verloren.