TTC empfängt Bergneustadt Fengs Sieg gegen Duda macht Grenzau Mut 05.10.2025, 12:16 Uhr

i Ihn gilt es zu schlagen: Benedikt Duda, aktuell die Nummer acht der Welt und bester deutscher Spieler, ist die unumstrittene Nummer eins des TTC Bergneustadt. Doch gerade erst hat Grenzaus Spitzenspieler Feng Yi-Hsin gezeigt, wie Duda beizukommen ist. Wolfgang Heil

Im fernen China kam es gerade zu einem Duell, das am Dienstagabend in der Zugbrückenhalle eine Neuauflage erleben könnte. Beim TTC Grenzau hofft man darauf, dass Feng Yi-Hsin dann wieder die Oberhand behalten würde gegen Bergneustadts Benedikt Duda.

„Es geht darum, dass wir ein gutes Gefühl haben nach dem Spiel“, sagt Markus Ströher und spricht damit indirekt an, was zuletzt nicht der Fall war beim TTC Zugbrücke Grenzau. Das jüngste Duell des Tischtennis-Bundesligisten beim TTC OE Bad Homburg war schon vor der Saison zum Schlüsselspiel erhoben worden – und ging nach einem enttäuschenden Auftritt mit 1:3 verloren.







Artikel teilen

Artikel teilen