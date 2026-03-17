„Wie von einem anderen Stern“ Feng führt TTC Grenzau zum Triumph gegen den BVB Marco Rosbach 17.03.2026, 09:08 Uhr

i Mit zwei Siegen der Mann des Abends beim TTC Grenzau: Feng Yi-Hsin eröffnete das Heimspiel mit dem Viersatzerfolg gegen Alberto Mino und setzte drei Stunden später im Fünfsatzkrimi gegen Kristian Karlsson auch den Schlusspunkt. Wolfgang Heil

Das gute Gefühl war schon vor dem ersten Ballwechsel gegen Borussia Dortmund zu spüren. Was folgte, war harte Arbeit und große Kunst. Angeführt vom überragenden Feng Yi-Hsin zwang der TTC Grenzau den BVB in die Knie und will am Mittwoch nachlegen.

Es gibt Sätze, die ziehen sich wie ein roter Faden durch die im Sommer endende fünfjährige Trainerzeit von Slobodan Grujic beim TTC Zugbrücke Grenzau. Immer wieder mahnt der TTC-Coach, da zu sein, wenn sich Chancen bieten. Das gelang seiner Mannschaft mal mehr, mal weniger gut.







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