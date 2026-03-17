Das gute Gefühl war schon vor dem ersten Ballwechsel gegen Borussia Dortmund zu spüren. Was folgte, war harte Arbeit und große Kunst. Angeführt vom überragenden Feng Yi-Hsin zwang der TTC Grenzau den BVB in die Knie und will am Mittwoch nachlegen.
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Es gibt Sätze, die ziehen sich wie ein roter Faden durch die im Sommer endende fünfjährige Trainerzeit von Slobodan Grujic beim TTC Zugbrücke Grenzau. Immer wieder mahnt der TTC-Coach, da zu sein, wenn sich Chancen bieten. Das gelang seiner Mannschaft mal mehr, mal weniger gut.