Die erste Spielzeit in der Oberliga kann sich sehen lassen: Der TTC Kirn hat bereits den vierten Rang sicher, will aber auch zum Abschluss noch einmal überzeugend auftreten.

Für das Heimspiel gegen die TTF Frankenthal am Samstag, 19 Uhr, mit dem sie ihre erste Oberliga-Saison abschließen, verzichten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn darauf, Antoni Kowalczyk aus Polen anreisen zu lassen. Weil auch Spielführer Johnas Henrich verhindert ist, wird Felix Weber einspringen. „Wir werden den ein oder anderen Punkt holen, aber Frankenthal ist klarer Favorit“, prognostiziert Henrich.

Gegenüber dem 6:4-Hinspielsieg der Kirner haben sich die Vorzeichen verändert. In Frankenthal trat der TTC mit Alan Kulczycki an, auf den sie in der Rückrunde nicht mehr zurückgreifen konnten. Die zur Saisonmitte abstiegsgefährdeten TTF haben sich im Winter mit Davi Koji Fuji verstärkt, der lediglich zwei Einzel verloren hat. Platz vier haben die Kirner sicher, könnten sich noch um einen Rang verbessern, doch das ist für sie nicht mehr von Bedeutung. „Uns ist wichtig, dass wir die Klasse bereits gehalten haben“, sagt Henrich. „Es war eine sehr gute Saison.“