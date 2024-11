SG Hargesheim in Simmern Ex-Monzingerin ist die einzige Konstante Gert Adolphi 14.11.2024, 18:59 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/TTstudio

Die SG Hargesheim/Roxheim reist am Samstag nach Simmern.

Auch vom vorletzten Platz des VfR Simmern, bei dem ihr Team in der Tischtennis-Verbandsoberliga am Samstag, 15 Uhr, zu Gast ist, lässt sich Hannelore Huber nicht von ihrer vorsichtigen Linie abbringen. „Es ist ewig her, dass wir gegen Simmern gewonnen haben“, sagt die Sprecherin der SG Hargesheim/Roxheim.

