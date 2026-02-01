Nur ein Punkt in zwei Partien Euphorie beim VfR Simmern ist schnell verflogen Sascha Wetzlar 01.02.2026, 21:10 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Es sollte der vorübergehende Sprung ans rettende Ufer werden, am Ende war es der Tritt auf der Stelle: Der VfR Simmern hat in den wichtigen Kellerduellen in Berus und in Nünschweiler nur einen Punkt eingesackt und bleibt Tabellenletzter.

Es sollte die Fortführung der gestarteten Aufholjagd werden, am Ende herrschte die pure Ernüchterung. In der Tischtennis-Oberliga Südwest verpasste Aufsteiger VfR Simmern die angepeilten drei oder gar vier Punkte aus den zwei Auswärtspartien des Wochenendes, ein mickriger Zähler sollte nur herausspringen.







