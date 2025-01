Ein Nachruf Erhard Lochs Fingerspitzengefühl war einmalig 16.01.2025, 13:21 Uhr

i Erhard Loch hat viele Tischtennis-Akteure aus Idar-Oberstein geprägt. Sven Schick

Schon vor mehr als einem Monat ist Erhard Loch, eine Ikone des Tischtennisssports in Idar-Oberstein gestorben. Ein Nachruf:

Erhard Loch, eine Ikone und das Aushängeschild für den Tischtennissport in Idar-Oberstein, hat für immer Servus gesagt. Er verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit am 11. Dezember 2024 im Alter von 84 Jahren.Die Liste seiner persönlichen Erfolge ist schier endlos, der größte gelang ihm wohl schon im Alter von 17 Jahren, als er sich durch einen zweiten Platz bei der Jugend-Verbandsmeisterschaft das Ticket zur Teilnahme an der deutschen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen