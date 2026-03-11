SG Hargesheim siegt unerwartet Elfriede Stephan löst als Südwestmeisterin DM-Ticket Gert Adolphi 11.03.2026, 11:57 Uhr

i Siegerehrung: Elfriede Stephan (Mitte) ist die beste Tischtennisspielerin über 65 Jahre im Südwesten Deutschlands. Stephan

Was für ein Wochenende für Elfriede Stephan. Sie ist sowohl mit ihrem Team, der SG Hargesheim/Roxheim, als auch auf Einzelebene erfolgreich.

Doppelte Freude für die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim: In der Verbandsoberliga errangen sie beim TSV Flörsheim/Dalsheim einen nicht eingeplanten 6:4-Sieg, am Tag zuvor hatte Elfriede Stephan bei den südwestdeutschen Seniorenmeisterschaften in Wörth-Maximiliansau in der Altersklasse Ü65 ihren Vorjahressieg wiederholt und sich zudem den Titel im Ü60-Doppel gesichert.







