Erstmals seit dem zweiten Spieltag treten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim am heutigen Samstag, 15 Uhr, in der Verbandsoberliga mit allen vier Spielerinnen ihres Kaders an. Lediglich Teamsprecherin Hannelore Huber bestritt alle zehn Partien, Elfriede Stephan war lange Zeit verletzt, Donata Eder und Sabrina Wohlfahrt fielen je zweimal aus.

Trotz des vollzähligen Aufgebots ist die SG im Heimspiel gegen den TTC Nentershausen klarer Außenseiter. „Wir sind chancenlos“, sagt Huber. „Wir versuchen unser Bestes und schauen, was dabei herauskommt.“ Im Hinspiel, damals ohne Eder, kassierte ihr Team mit 1:9 seine höchste Saisonniederlage. Beflügeln könnte die Gastgeberinnen, dass Stephan am Wochenende in Simmern Südwestdeutsche Meisterin im Einzel der Ü65-Seniorinnen wurde und mit Huber Platz drei im Doppel belegte. Stephan hätte zum ersten Mal an einer Deutschen Meisterschaft teilnehmen können, musste aber wegen eines bereits gebuchten Urlaubs absagen.