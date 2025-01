Mendig verliert überraschend Eintracht unterliegt bei Aufsteiger Ockenfels mit 4:6 Bernd Linnarz 13.01.2025, 11:29 Uhr

Zum Start in die Rückrunde hat es für Eintracht Mendig in der Tischtennis-Rheinlandliga einen Dämpfer gegeben: Die Eintracht verlor mit 4:6 beim starken Aufsteiger TTC Ockenfels. „Zum Start in die Rückrunde war das schon eine kleine Enttäuschung“, sagte Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt und sprach von einer eher durchwachsen Mannschaftsleistung.

