Im Tischtennis-Verbandsligakampf trennt sich der TuS Kehrig mit einem 5:5-Remis von SG Untere Lahn. Derweil kann der SV Eintracht Mendig bald die Tabellenführung übernehmen.
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In der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost hat der TuS Kehrig einen wichtigen Zähler im Kampf um die Tabellenplätze eingefahren. Gegen die in Bestbesetzung angetretene SG Untere Lahn, die im hinteren Paarkreuz in Markus Mandry einen sicheren Punktegaranten aufbot, der von seinem Spielniveau her durchaus auch im vorderen Paarkreuz spielen könnte, trennten sich die Eifeler in der heimischen Elztalhalle nach einem intensiven Schlagabtausch mit 5:5. ...