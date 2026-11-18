TuS Kehrig mit 5:5 zufrieden Eintracht Mendig ist auf dem Weg an die Tabellenspitze Stefan Lebert 18.11.2026, 14:26 Uhr

i Immer eine Bank beim SV Eintracht Mendig: Bernd Schuler, der Hexer wie sie ihn im Tischtennis nennen und der in diesem Jahr in der Altersklasse 75 bei der deutschen Meisterschaft das Triple (Einzel, Doppel, Mixed) gewonnen hat, hat auch am Wochenende für Mendig in der Verbandsliga wieder zugeschlagen und neben dem Doppel auch seine beiden Einzel gewonnen. Martin Gausmann

Im Tischtennis-Verbandsligakampf trennt sich der TuS Kehrig mit einem 5:5-Remis von SG Untere Lahn. Derweil kann der SV Eintracht Mendig bald die Tabellenführung übernehmen.

In der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost hat der TuS Kehrig einen wichtigen Zähler im Kampf um die Tabellenplätze eingefahren. Gegen die in Bestbesetzung angetretene SG Untere Lahn, die im hinteren Paarkreuz in Markus Mandry einen sicheren Punktegaranten aufbot, der von seinem Spielniveau her durchaus auch im vorderen Paarkreuz spielen könnte, trennten sich die Eifeler in der heimischen Elztalhalle nach einem intensiven Schlagabtausch mit 5:5. ...







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