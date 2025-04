In einem spannenden letzten Spiel haben es die Tischtennisspieler von Eintracht Mendig geschafft, beim SV Windhagen knapp zu gewinnen. Nun spielt die Eintracht um den Aufstieg in die Verbandsoberliga.

Punktlandung für Eintracht Mendig in der Tischtennis-Rheinlandliga: Die Mendiger gewannen beim SV Windhagen 6:4, erreichten somit den zweiten Tabellenplatz und qualifizierten sich damit für die Spiele der Aufstiegsrelegation zur Verbandsoberliga. Die finden am 3. Mai in Windhagen statt. Gegner der Eintracht sind die Reserve des RSV Klein-Winternheim, die TTF Konz und der TTC Grün-Weiss Zewen.

Entscheidend in Windhagen waren zwei Siege von Jan Hillesheim am oberen Paarkreuz. Hillesheim gewann mit Lukas Kalt auch ein Anfangsdoppel. In einem sehr geschlossenen Team bei sehr guter Leistung sorgten Lukas Kalt, Bernd Schuler und Mkrdij Sounboulian mit je einem Einzelsieg für die wichtigen Zähler. „Das war spannend bis in die letzten Ballwechsel“, kommentierte Lukas Kalt ein extrem nervenaufreibendes Finale beim SV Windhagen.

Ligakonkurrent TTV Andernach hat sich mit einem 6:4-Sieg bei der SG Untere Lahn aus der Rheinlandliga verabschiedet und schaffte durch den Erfolg noch den Sprung vom letzten auf den vorletzten Platz. Der Andernacher Abstieg war schon vorher besiegelt gewesen. Im Duell an der Lahn steuerte Dimitrij Swidtschenko zwei Zähler zum Erfolg bei.

Versöhnlicher Abschluss für Fortuna Kottenheim

In der Bezirksoberliga gab es einen versöhnlichen Abschluss für Fortuna Kottenheim. Zwar reichte es in der Endabrechnung nur zum dritten Platz und es reichte nicht für die Aufstiegsrelegation, aber zum Schluss gewann Kottenheim noch 9:1 gegen die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen. Eintracht Mendig II verlor derweil bei Meister TTC Mülheim II mit 2:8. „Bei uns war die Luft wohl schon etwas raus“, stellte Mannschaftsführer Steven Schneider fest.

In der Bezirksliga änderte sich am letzten Spieltag eigentlich nichts mehr an der bereits feststehenden Konstellation. Meister in der Liga wurde Neuling VfL Waldbreitbach vor dem TuS Kehrig. Beide Teams steigen in die Bezirksoberliga auf.