Start gegen Klein-Winternheim Eingespielte Wirgeser wollen Oberliga-Größen ärgern 26.09.2025, 11:55 Uhr

i Der TTC Wirges will wieder eine gute Rolle in der Oberliga spielen. Die Mannschaft, von links: Janus Horn, Vincent Schwickert, Dominic Stendebach, Daniel Sporcic und Alexander Krießbach. Michel Müller/TTC Wirges

Bekannte Gesichter präsentiert der TTC Wirges vor dem Start in die Oberliga-Saison. Mit ihrem eingespielten Team wollen die Westerwälder eine sorgenfreie Runde spielen und die Top-Teams ärgern. Die Gelegenheit dazu haben sie gleich beim Auftakt.

Nachdem sie sich zuvor erst in der Relegation den Verbleib in der Tischtennis-Oberliga Südwest gesichert hatten, erlebten die Spieler des TTC Wirges zuletzt „eine Saison weitestgehend ohne Abstiegsnöte“, wie Mannschaftsführer Dominic Stendebach sagt. „Auch in dieser Saison wollen wir den Klassenerhalt wieder so früh wie möglich erreichen und den ein oder anderen Gegner aus dem oberen Drittel ärgern“, kündigt er mit Blick auf die neue Runde an, ...







Artikel teilen

Artikel teilen