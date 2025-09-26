Bekannte Gesichter präsentiert der TTC Wirges vor dem Start in die Oberliga-Saison. Mit ihrem eingespielten Team wollen die Westerwälder eine sorgenfreie Runde spielen und die Top-Teams ärgern. Die Gelegenheit dazu haben sie gleich beim Auftakt.
Nachdem sie sich zuvor erst in der Relegation den Verbleib in der Tischtennis-Oberliga Südwest gesichert hatten, erlebten die Spieler des TTC Wirges zuletzt „eine Saison weitestgehend ohne Abstiegsnöte“, wie Mannschaftsführer Dominic Stendebach sagt. „Auch in dieser Saison wollen wir den Klassenerhalt wieder so früh wie möglich erreichen und den ein oder anderen Gegner aus dem oberen Drittel ärgern“, kündigt er mit Blick auf die neue Runde an, ...