SG Frei-Laubersheim gefordert Eines der Spiele, in denen es um den Aufstieg geht Gert Adolphi 30.01.2025, 13:39 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Die Tischtennis-Cracks der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim starten in die Rückrunde. Und der Auftakt hat es direkt in sich.

Die Rückrunde in der Verbandsoberliga beginnt für die Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim mit einer richtungsweisenden Begegnung. Am Samstag, 17.30 Uhr, empfängt der Dritte in Winzenheim seinen unteren Tabellennachbarn, den TuS Weitefeld-Langenbach.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen