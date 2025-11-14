TTG Bingen in Weinheim Ein Wiedersehen mit Wan Yuan? Gert Adolphi 14.11.2025, 09:41 Uhr

i In Weinheim gefordert: Lea Rakovac, Spitzenspielerin der TTG Bingen. Petra Steyer

Die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim will in die Play-offs – doch der Weg dorthin ist steinig. Warum der nächste Gegner Weinheim zur entscheidenden Hürde wird und was Trainer Peter Engel von seinem Team erwartet.

Um ihrem Anspruch, die Play-offs zu erreichen, Nachdruck zu verleihen, täte den Bundesliga-Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim ein Sieg am Sonntag, 14 Uhr, beim TTC Weinheim gut. „Wenn alle ihren Aufgaben nachkommen, ist das im Bereich des Möglichen“, sagt Peter Engel.







