Zwei Spitzenspiele stehen an Ein wichtiges Wochenende für den VfR Simmern Sascha Wetzlar 22.11.2024, 14:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/TTstudio

Kann der VfR Simmern in der Verbandsoberliga in dieser Saison ganz oben mitspielen? Die Frage wird am Wochenende beantwortet.

Das Topteam VfR Simmern steht vor einem wichtigen Wochenende in der Tischtennis-Verbandsoberliga: Die Kreisstädter (Dritter, 11:1 Punkte) reisen am Samstag (18 Uhr) zunächst zum Vierten TuS Weitefeld-Langenbach (6:4 Punkte), ehe man sich am Sonntag (12 Uhr) mit der verlustpunktfreien TTG Mündersbach/Höchstenbach (12:0 Punkte) duelliert.

