TTC Kirn im Abstiegskampf Ein Steven Poensgen in Top-Form reicht nicht Gert Adolphi 13.11.2025, 17:43 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Mit nur drei Punkten aus sieben Spielen belegt der TTC Kirn den vorletzten Platz in der Verbandsoberliga. Auch im Heimspiel gegen den SV Wolsfeld rechnet sich das Team wenig aus.

Die Aussichten der Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn, ihre Situation im Kampf um den Verbleib in der Verbandsoberliga im Heimspiel am Sonntag, 10 Uhr, gegen den SV Wolsfeld zu verbessern, sind gering. Nick Grimm, die Nummer zwei der Gastgeber, fällt nach seiner beim Fußball erlittenen Schultereckgelenksprengung für den Rest der Saison aus, Johnas Henrich steht aus beruflichen Gründen nicht immer zur Verfügung und fehlt auch an diesem ...







Artikel teilen

Artikel teilen