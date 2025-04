Der TV 1860 Nassau schließt mit einem Doppelspieltag die Saison in der Tischtennis-Oberliga Südwest ab. Das Ziel Meisterschaft wurde zwar weit verfehlt, dennoch sollte der stolze dritte Tabellenplatz am Saisonende stehen.

Am Samstag stellt sich ab 18 Uhr die DJK Mainz-Finthen in der Sporthalle des Leifheit-Campus vor. Die Mainzer-Vorstädter sind zwar schwach in die Saison gestartet, haben aber mit der Verstärkung Filipe Oliveira Neve erheblich an Spielstärke gewonnen und längst die Abstiegszone verlassen. Zsolt-Georg Böhm und Michal Vavra werden gegen Frederik Stadler und Oliveira Neves zu kämpfen haben. Im unteren Paarkreuz fanden bei der DJK Jan Stippich und Nils Christmann zuletzt immer besser in ihr Spiel.

Zum zweiten Heimspiel des Wochenendes erwarten die Nassauer am Sonntag, 11 Uhr, Zweitliga-Absteiger TV Leiselheim, der erneut eine Klasse tiefer muss. Der TV 1860 ist dennoch gewarnt, hat man dezimiert im Wormser Vorort in der Hinrunde einen Punkt liegen lassen.