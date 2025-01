Eintracht spielt in Ockenfels Ein schwieriger Rückrundenauftakt für Mendig Bernd Linnarz 09.01.2025, 12:47 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Auch für die Tischtennisspieler von Eintracht Mendig ist die kurze Pause beendet - weiter geht’s mit einem Auswärtsspiel in Ockenfels.

In der Tischtennis-Rheinlandliga kommt es für Eintracht Mendig am Samstag zu einem Härtetest bei Aufsteiger TTC Ockenfels. In der kleinen Ockenfelser Halle muss der Tabellenvierte ab 19 Uhr an die Tische. „Das wird ein sehr schwerer Rückrundenauftakt“, sagt Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen