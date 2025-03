Ein schwierige Aufgabe für Sinzig/Ehlingen

Die Karnevalspause ist vorbei, auch in den Tischtennisligen geht es wieder an die Tische. Dabei steht unter anderem der SG Sinzig/Ehlingen in der Rheinlandliga ein schwieriges Heimspiel bevor.

In der Tischtennis-Rheinlandliga wartet auf die SG Sinzig/Ehlingen am Samstag eine schwierige Aufgabe. Bereits ab 14 Uhr hat Sinzig den Vorteil, gegen den VfL Höhr-Grenzhausen zu Hause in der Jahnhalle spielen zu können. In der Vorrunde gab es zum Saisonauftakt einen knappen 6:4-Erfolg für die SG.

„Das wird jetzt ganz schwer“, ist sich Sinzigs Mannschaftsführer Marcel Hippchen sicher. Denn Hippchen selbst, den immer noch ein wenig der Rücken plagt, wird nicht mitspielen können. Für ihn rückt Valentin Dietl ins Team. Der ist ebenso fit wie auch die Stammspieler Jonas Sonntag und Nils Damke, die neben Christian Ehlers das Team des Wochenendes bilden werden.

Ahrkreis-Teams schauen am Wochenende zu

In der Bezirksoberliga gibt es einen spannenden Dreikampf um den Titel zwischen dem TTC Karla, der Fortuna Kottenheim und den führenden TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof II. Im Kampf um den Klassenverbleib sind immer noch der TuWi Adenau und die Reserve der SG Sinzig/ Ehlingen verwickelt. Doch am Wochenende haben alle Teams aus dem Ahrkreis spielfrei.

Spitzenteam Waldbreitbach gastiert in Ahrbrück

Dafür sind die Mannschaften in der Bezirksliga gefordert. Die TTG Kalenborn/Altenahr erwartet am Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle Ahrbrück das Spitzenteam des VfL Waldbreitbach. „Mit einem 2:8 wie in der Vorrunde wären wir eigentlich schon sehr zufrieden“, fasst TTG-Mannschaftsführer Frank Rothhaß die Aussichten zusammen. Rothhaß selbst ist mit seinen Vereinskollegen Achim Stockdreher am Wochenende im Ü55-Wettbewerb bei der südwestdeutschen Meisterschaft der Senioren in Simmern im Einsatz.

Während es für die Altenahrer Kombinierten im Kampf um den Klassenverbleib eher mau aussieht, haben die TTF Remagen noch Chancen. Bereits am Freitag erwartet das Team um 20 Uhr in der Sporthalle der IGS den TTC Rheinbrohl. Eine kleine Überraschung wie zuletzt gegen Olympia Koblenz würde der Mannschaft guttun.

Am Samstag um 17 Uhr erwartet der FC Niederlützingen in der Lavahalle ebenfalls den TTC Rheinbrohl. Das Team in Bestbesetzung und zwei Punkte sind für den FCL, der im Moment auf dem Platz der Abstiegsrelegation steht, Pflicht.

In der höchsten Verbandsklasse im Nachwuchsbereich steht für die Jugend der SG Sinzig/Ehlingen am Sonntag ebenfalls ein eine doppelte Aufgabe auf der Tagesordnung. Zunächst spielt Sinzig um 13 Uhr gegen die TTG Mündersbach und dann um 16 Uhr gegen den VfL Dernbach.

Primus DJK Müllenbach spielt dreimal

In der Kreisoberliga steht für Tabellenführer DJK Müllenbach das Wochenende der Wahrheit auf dem Programm. Denn das Team ist gleich dreifach gefordert. Am Freitag beginnt die DJK um 20:15 Uhr mit einem leichten Aufgalopp bei der Reserve der TTG Kalenborn/Altenahr. Am Samstag stehen dann in Müllenbach in der Elsberghalle gleich zwei Spitzenspiele an. Um 16 Uhr kommt der SC Niederzissen und um 19 Uhr dann der TTC Karla II. Beide Teams sind die ärgsten Verfolger der Müllenbacher.