Der TTV Andernach, der aus der Rheinlandliga abgestiegen ist, darf am Saisonende noch einmal ran: beim Verbandspokal in Langenlonsheim.

Die Tischtennissaison klingt mit zwei Großveranstaltungen aus. An diesem Wochenende steigt in Langenlonsheim die Endrunde im Tischtennisverbandspokal. Am Samstag, den 3. Mai, gibt es dann anschließend noch die Relegationsspiele in Windhagen.

Beim Verbandspokal, der in Rheinhessen vom TTC Laubenheim ausgerichtet wird, spielt in der A-Klasse der Rheinlandliga-Absteiger TTV Andernach. „Das ist noch mal ein schöner Abschluss für meine Teamkollegen“, sagt Andernachs Mannschaftsführer Martin Link, für den die Saison bereits beendet ist. Spielen werden Dimitrij Swidtschenko, Eugen Buchmüller und Christoph Hoß. Dabei haben die Andernacher Glück und für das Achtelfinale ein Freilos erwischt. Der weitere Weg steht noch nicht fest, da die Pokalspiele in jeder Runde neu ausgelost werden.

SG Bad Breisig III rückt nach

In der B-Klasse trifft Kreispokalsieger TuS Kehrig zu seinem Achtelfinalauftakt am Samstag ab 10 Uhr auf den VfL Dermbach. In der C-Klasse spielt die SG Sinzig Ehlingen IV, die in der Kreisliga auch den Meistertitel holte. Auch die Sinziger haben in ihrem Achtelfinale zunächst einmal spielfrei. In der D-Klasse ist die SG Landkrone Heppingen dabei. Das Team ist erstmals auf Verbandsebene aktiv und trifft im Achtelfinale am Sonntag ab 10 Uhr auf die Viertvertretung des TTC Mutterstadt. In der E-Klasse tritt Kreispokalsieger Kaifenheim/Brohl nicht an. Für die Mannschaft rückt die Drittvertretung und der Halbfinalist des Kreispokals, die SG Bad Breisig III, nach. Das Breisiger Team hat in seinem Achtelfinale zunächst ebenfalls spielfrei.