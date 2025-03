Im Laufe eines Tischtennislebens kommen Profis viel rum auf der Welt. Sie spielen Turniere auf allen Kontinenten und messen sich in der Bundesliga mit Gegnern, die größtenteils zu den absolut Besten ihrer Zunft zählen. Doch es gibt Orte, seien sie noch so klein, mit denen auch ein Profi besondere Emotionen verbindet. Für den Kasachen Kirill Gerassimenko ist das beschauliche Grenzau ein solcher Ort.

„In unserer momentanen Situation weiß ich nicht, ob ich mich über ein Doppel gefreut hätte.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Er habe nur zwei Jahre für den TTC gespielt, sagte der Führungsspieler des SV Werder Bremen, „aber es waren für mich die ersten beiden Jahre in Deutschland“. Hierher zurückzukehren, bedeutet dem 28-Jährigen immer noch viel. Dass er es war, der den Unterschied gemacht hat im Bundesligaspiel beim TTC Grenzau, schien ihm fast ein bisschen unangenehm zu sein. Wie zur Entschuldigung hob Gerassimenko die Hand, als er im Spitzeneinzel gegen Feng Yi-Hsin erst vier Satzbälle abwehrte, um dann seinen vierten Matchball zu verwandeln und am Brexbach den 3:1-Sieg des Teams von der Weser zu besiegeln.

Dass nach vier Einzeln Schluss war, sorgte indes bei den Gastgebern für gemischte Gefühle. „In unserer momentanen Situation weiß ich nicht, ob ich mich über ein Doppel gefreut hätte“, sagte TTC-Trainer Slobodan Grujic mit bewusst ironischem Unterton, spielte er doch auf die sechs 2:3-Niederlagen an, bei denen sein Team im abschließenden Duell Zwei gegen Zwei meist chancenlos geblieben war. Und doch wäre es ihm lieber gewesen, den Zuschauern ein weiteres Spiel zu bieten.

Müder Feng wächst über sich hinaus

„Auch wenn es für beide Mannschaften um nichts mir ging, kämpfen wir immer für den maximalen Erfolg“, betonte Grujic. Während sein Team auch als Tabellenletzter nicht absteigen wird, war für Bremen das Thema Play-offs schon vor der Fahrt Richtung Brexbachtal abgehakt. Und doch trugen beide Seiten ihren Teil zu einem teils hochkarätigen Tischtennisnachmittag bei. Packend wurde es immer dann, wenn Grenzaus Spitzenspieler Feng Yi-Hsin an der Platte stand. „Dabei hat er heute etwas müde gewirkt“, meinte Grujic, der dennoch voll des Lobes war für den jungen Taiwanesen, da dieser nie aufgegeben habe.

Im ersten Spiel gegen Andrei Putuntica deutete zunächst nichts auf Spannung hin. Mit 11:5 entschied der Grenzauer den ersten Satz für sich, ohne allzu viel Gegenwehr zu erfahren. Doch dann fand auch der Bremer Gefallen an diesem Duell und schickte sich an, unmögliche Bälle zurück auf die Platte zu bringen. Den Fans in der gut gefüllten Zugbrückenhalle gefiel’s, waren doch teils spektakuläre Ballwechsel die Folge. „Putuntica war wie eine Gummiwand“, attestierte Grenzaus Vorsitzender Olaf Gstettner dem Werder-Spieler eine klare Steigerung. Am Ende brach Feng aber den Widerstand und brachte sein Team in Führung.

Mladenovic und Walker ohne Chance

Von Widerstand war in den folgenden Spielen dann aber zu wenig zu sehen. Sowohl Luka Mladenovic gegen Gerassimenko als auch Sam Walker gegen Mattias Falck konnten ihre Gegner nur jeweils im ersten Satz vor Herausforderungen stellen, dann brachen beide ein. „Da hatte ich mehr erhofft“, meinte TTC-Trainer Grujic. Bremen hatte das Spiel gedreht – und wieder einmal lag die Verantwortung bei Feng Yi-Hsin.

Diesmal hatte der beste Grenzau allerdings Anlaufschwierigkeiten. In den ersten drei Sätzen geriet er in Rückstand, mit 0:3 im ersten, 0:6 im zweiten und 1:6 im dritten. Es gehört zu den großen Qualitäten des 22-Jährigen, dass aufzugeben für ihn keine Option ist. Nachdem er in Führung gegangen war, dann aber zwei Sätze abgegeben hatte, stand Feng bereits kurz vor der Niederlage, als Gerassimenko im vierten Durchgang mit 10:7 vorne lag.

Im vierten Einzel steht die Halle kopf

Mit unbändigem Willen, Mut und einer Portion Glück glich er erst aus und entschied auch die folgenden beiden Ballwechsel für sich. Das Ende schien so nah – und war doch abgewendet. Die Fans feierten das, die Halle tobte, auch wenn es praktisch um nichts mehr ging. Dass es am Ende dann doch Gerassimenko war, der den letzten Punkt holte, konnte die Stimmung nicht trüben. Im Gegenteil, so manch treuer Grenzauer wird dem Kasachen seinen Erfolg gegönnt haben.

TTC Zugbrücke Grenzau – SV Werder Bremen 1:3

Feng Yi-Hsin – Andrei Putuntica 3:2 (11:5, 8:11, 8:11, 12:10, 11:4); Luka Mladenovic – Kirill Gerassimenko 0:3 (10:12, 5:11, 1:11); Sam Walker – Mattias Falck 0:3 (9:11, 5:11, 6:11); Feng Yi-Hsin – Kirill Gerassimenko 2:3 (12:10, 7:11, 9:11, 12:10, 11:13).