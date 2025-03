Ihr letzter Platz in der Bundesliga, der zwar nicht den Abstieg, aber das Verpassen der Play-offs bedeutet, steht für die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim bereits vor dem die Saison abschließenden Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen die DJK Kolbermoor fest. Für Peter Engel hat die Begegnung dennoch eine Bedeutung.

„Es geht um die Ehre“, sagt der TTG-Trainer. „Ich baue darauf, dass alle Spielerinnen versuchen, sich bestmöglich zu verabschieden.“ Vor den heimischen Fans möchte die TTG zudem mit Blick auf die nächste Runde Eigenwerbung betreiben. Engel ist auch überzeugt, dass sein Team eine Chance hat, wenn es so auftritt wie in den vorherigen beiden Partien, in denen es drei seiner vier Punkte eingefahren hat. Dass die mit einem breiten Kader ausgestatteten Gäste nicht in Bestbesetzung antreten, liegt nicht seinem Interesse. „Wir wollen, dass Kolbermoor mit einem guten Team kommt“, sagt Engel. „Damit wir einen guten Eindruck hinterlassen können.“