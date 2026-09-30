Wenn Tischtennis ist, gibt’s keine Ausreden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen Konny Braun aus Brandscheid, Christiane Kaiser aus Dreikirchen und Doris Hannappel aus Girkenroth gemeinsam an der Platte – und betreten jetzt noch einmal Neuland.
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Gefühlt spielen sie eine Ewigkeit zusammen Tischtennis, wie lange genau, mussten Konny Braun aus Brandscheid, Christiane Kaiser aus Dreikirchen und Doris Hannappel aus Girkenroth dann aber erst einmal rekonstruieren. Was hingegen glasklar auf der Hand lag: Der gemeinsame Weg hat sie in dieser Saison ziemlich weit nach oben geführt, genauer: bis in die Verbandsoberliga.