Kopf dran? Also wird gespielt! Drei Freundinnen und ihr Weg in die Verbandsoberliga Marco Rosbach 30.09.2026, 15:41 Uhr

i Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielen Doris Hannappel, Christiane Kaiser und Konny Braun gemeisam Tischtennis. Im Jahr 2017 wechselten sie zur TTG Willmenrod/Langenhahn und wollen als Aufsteigerinnen den Klassenverbleib in der Verbandsoberliga schaffen. Hannappel, TTG Willmenrod/Langenhahn

Wenn Tischtennis ist, gibt’s keine Ausreden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen Konny Braun aus Brandscheid, Christiane Kaiser aus Dreikirchen und Doris Hannappel aus Girkenroth gemeinsam an der Platte – und betreten jetzt noch einmal Neuland.

Gefühlt spielen sie eine Ewigkeit zusammen Tischtennis, wie lange genau, mussten Konny Braun aus Brandscheid, Christiane Kaiser aus Dreikirchen und Doris Hannappel aus Girkenroth dann aber erst einmal rekonstruieren. Was hingegen glasklar auf der Hand lag: Der gemeinsame Weg hat sie in dieser Saison ziemlich weit nach oben geführt, genauer: bis in die Verbandsoberliga.







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