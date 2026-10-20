Erste Saisonniederlage Drei Bälle fehlten zum Teampunkt für den TTC Kirn Gert Adolphi 20.10.2026, 09:10 Uhr

i Punktete im Einzel und im Doppel für den TTC Kirn: Sascha Mayer. Edgar Daudistel

Nun hat es auch den TTC Kirn in der Tischtennis-Verbandsoberliga erwischt. Das Team unterlag beim verlustpunktfreien TTC Mülheim-Urmitz erstmals in dieser Saison, was auch Personalproblemen geschuldet war.

Ein Unentschieden schien für die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn schon in greifbarer Nähe. Michael Werle führte im fünften Satz des abschließenden Einzels 8:5, gab die Partie mit 11:13 aber noch ab. Damit war die 4:6-Niederlage der Grün-Weißen in der Verbandsoberliga beim TTC Mülheim-Urmitz besiegelt.







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