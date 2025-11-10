ASG unterliegt in Hargesheim Doppel sorgen für Altenkirchener Niederlage der Frauen René Weiss 10.11.2025, 14:44 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

In der Tischtennis-Verbandsoberliga mussten die Frauen der ASG Altenkirchen die nächste Niederlage hinnehmen. In einem ausgeglichenen und spannenden Duell waren es am Ende die Doppel, die den Unterschied machten.

Zum dritten Mal in Folge entscheiden in einem Spiel der ASG Altenkirchen in der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Wie schon gegen die SG Kirchberg/Rhaunen zogen die Kreisstädterinnen mit 4:6 den Kürzeren gegen die SG Hargesheim/Roxheim.







