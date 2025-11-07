ASG Altenkichen in Roxheim Doppel sind im Freundschaftsduell entscheidend Gert Adolphi 07.11.2025, 08:09 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Freundschaft trifft auf Sportgeist: Wer behält diesmal die Oberhand? Die SG Hargesheim/Roxheim empfängt die ASG Altenkirchen – und die Doppel könnten alles entscheiden.

Seit Jahren freundschaftlich verbunden sind die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim mit ihren Kontrahentinnen von der ASG Altenkirchen, die sie am Samstag, 15 Uhr, in der Roxheimer Birkenberghalle zum Punktspiel in der Verbandsoberliga empfangen, das gemeinsame Essen im Anschluss an die Begegnung hat bereits Tradition.







