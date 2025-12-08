Dominic Stendebach dreht nach 3:9 im fünften Satz auf

Mit 9:7 Punkten geht der TTC Wirges als Tabellenvierter in die Weihnachtspause der Tischtennis-Oberliga. Diese Position zu halten, ist das Ziel der Westerwälder. Doch dafür muss es weiter so reibungslos laufen wie bisher.
Lesezeit 1 Minute
Der Spielplan der Tischtennis-Oberliga ist vor allem durch lange Pausen geprägt. Der des TTC Wirges musste nach dem 6:4-Sieg in Simmern knapp einen Monat warten, ehe es mit dem Heimspiel gegen Finthen weiterging. Das Team aus dem Mainzer Stadtteil ist auch der nächste Gegner der Westerwalder – aber erst am 31.