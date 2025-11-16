8:2 für TuS Rheinböllen Dietmar Becker macht schon früh alles klar Sascha Wetzlar 16.11.2025, 08:57 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Der TuS Rheinböllen hat das jüngste 2:8 gegen Dichtelbach II gut verdaut und in der Bezirksoberliga Waldböckelheim III klar bezwungen.

Der TuS Rheinböllen hat einen sicheren Heimsieg in der Tischtennis-Bezirksoberliga Rheinland Süd gefeiert. Mit 8:2 schickte man den Tabellensiebten TuS Waldböckelheim III nach Hause.Nach gut eineinhalb Stunden war die Begegnung entschieden, Brett vier Dietmar Becker hatte gerade sein erstes Einzel mit 3:1 gewonnen und uneinholbar auf 6:0 gestellt.







