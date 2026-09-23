Talente lassen aufhorchen Die wunderbare Welt der Alba Garcia-Alonso Rainer Stauber 23.09.2026, 11:17 Uhr

i Ihr erster Ranglisteneinsatz aus Verbandsebene für den TTC Zugbrücke Grenzau war makellos: Jona Solinski und Alba-Garcia Alonso dürfen zu recht stolz sein. Lorena Alonso

Alba Garcia-Alonso sowie Jona Solinski und Till Wenn, das neue Trio in der Talent-Schmiede des Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau, ließ bei der Verbands-Rangliste in Ingelheim gleich mal die Muskeln spielen.

Man kann es getrost ein rundum gelungenes Wochenende nennen, das, was da so bei den Nachwuchs-Ranglisten des Tischtennis-Verbandes Rheinhessen/Rheinland (RTTVR) in Ingelheim aus Sicht des TTC Zugbrücke Grenzau passiert ist. Vor Saisonbeginn ist es gelungen, die erst elfjährige Alba Garcia-Alonso aus Trier in den Nachwuchsbereich der Brexbachtaler zu locken.







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