Der sechste Tabellenplatz ist zementiert und die Rollen sind klar verteilt. Sich kampflos ergeben, wollen die Binger Tischtennisspielerinnen in ihrem letzten Heimspiel aber nicht.
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Im Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den TTC Berlin gilt es für die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, sich ordentlich aus der Bundesliga-Saison zu verabschieden. Die Gastgeberinnen haben die Play-offs verpasst, schon vor der abschließenden Begegnung gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer steht ihr sechster Platz fest.