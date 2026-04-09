TTG will ordentlichen Abschied Die Übermannschaft ist in Bingen zu Gast Gert Adolphi 09.04.2026, 21:03 Uhr

i Letztes Heimspiel in dieser Saison auch für Karolina Mynarova von der TTG Bingen. Petra Steyer

Der sechste Tabellenplatz ist zementiert und die Rollen sind klar verteilt. Sich kampflos ergeben, wollen die Binger Tischtennisspielerinnen in ihrem letzten Heimspiel aber nicht.

Im Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den TTC Berlin gilt es für die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim, sich ordentlich aus der Bundesliga-Saison zu verabschieden. Die Gastgeberinnen haben die Play-offs verpasst, schon vor der abschließenden Begegnung gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer steht ihr sechster Platz fest.







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