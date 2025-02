Zwei Heimspiele am Samstag Die Siegesserie soll länger werden 20.02.2025, 15:44 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

In den Hinspielen siegte Tischtennis-Verbandsoberligist SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim jeweils 10:0, insofern sollen nun zu Hause gegen die TTSG Wittlich und den TTC Wirges wieder zwei Siege her.

Die Siegesserie der Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in der Verbandsoberliga soll auch im vierten und fünften Heimspiel in Folge nicht reißen. Am Samstag empfangen sie zunächst um 14.30 Uhr die TTSG Wittlich und danach um 18 Uhr den TTC Wirges II.

