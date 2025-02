Mendig will raus aus der Krise Die letzte Chance für den TTV Andernach Bernd Linnarz 06.02.2025, 10:58 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Die Tischtennissaison geht in die entscheidende Phase - und in der Rheinlandliga greift der TTV Andernach nach dem letzten Fünkchen Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib.

In der Tischtennis-Rheinlandliga will Eintracht Mendig zurück in die Erfolgsspur. Gelegenheit dazu ergibt sich im tiefen Westerwald, wenn die Eintracht am Samstag ab 18 Uhr bei den TTF Oberwesterwald spielt. „Nach dem Fehlstart ins neue Jahr brauchen wir ein Erfolgserlebnis“, bringt es Mendigs Mannschaftsführer Lukas Kalt auf den Punkt.

