TTC Nentershausen verliert Die knappen Duelle sprechen alle für Klein-Winternheim Moritz Hannappel 13.02.2026, 15:05 Uhr

Symbolbild

Rückschläge gehören dazu für eine so junge Truppe wie sie die Oberliga-Frauen des TTC Nentershausen zusammen haben. Dennoch hatten sie sich im Heimspiel gegen Klein-Winternheim mehr erhofft. Doch eine Gegnerinnen war nicht zu schlagen.

Die Tischtennis-Oberliga-Frauen des TTC Nentershausen gingen optimistisch ins Heimspiel gegen Mitaufsteiger RSV Klein-Winternheim, auch wenn wiederum Carina Beck für die erkrankte Regina Färber einspringen musste. Am Ende kam es auch wieder zum Standardergebnis – dieses Mal hatten die TTC-Frauen mit 3:7 aber das Nachsehen.







