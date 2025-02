Klarer Heimspielerfolg für TuS Dichtelbacher „wischen“ Zewen II mit 10:0 weg Sascha Wetzlar 02.02.2025, 12:39 Uhr

Mit dem dritten klaren Sieg in Serie hat der TuS Dichtelbach in der Tischtennis-Verbandsliga den vierten Tabellenplatz behauptet.

Kantersieg für den TuS Dichtelbach: In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland schlug der TuS in der Römerhalle den Gast TTC GW Zewen II maximal deutlich mit 10:0. Mit 13:9 Punkten und einer tollen Spieledifferenz von plus 32 festigte man Platz vier des Tableaus.

