Zwei Heimspiele am Samstag Dichtelbacher Doppelpack zum Jahresabschluss Sascha Wetzlar 05.12.2024, 11:55 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/TTstudio

Der TuS Dichtelbach beendet sein Tischtennisjahr 2024 in der Verbandsliga mit einem Doppelheimspieltag am Samstag.

Mit einem Doppelspieltag zu Hause macht der TuS Dichtelbach am Samstag in der Tischtennis-Verbandsliga Süd-West seine persönliche Hinrunde „zu“. In der Römerhalle ist um 14.30 Uhr zunächst der Drittplatzierte TuS Waldböckelheim (14:2 Punkte) zu Gast, ehe um 17.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen