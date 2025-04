Der TuS Dichtelbach könnte die Saison in der Tischtennis-Verbandsliga auf Platz vier beenden. In der eigenen Hand hat er das aber nach dem letzten Spiel, das der TuS 1:9 verlor, nicht mehr.

Eine schwierige Saison ist zu Ende: In der Tischtennis-Verbandsliga unterlag der TuS Dichtelbach beim Zweiten TuS Waldböckelheim im Nachholspiel mit 1:9.

Dichtelbach reiste mit zwei Mann Ersatz an, nur Jonas Heydt konnte im zweiten Einzel siegen. „Die Spannung war raus. Das ein oder andere Mal öfter komplett – und es wären in der Saison mehr Punkte drin gewesen. So war das Jahr früh gelaufen und hinten heraus mit den Verletzungen unglücklich“, sagte der fehlende Kapitän Nico Ballbach mit einem kurzen Rückblick.

Toller Zwischensprint auf Platz vier

Den tollen Zwischensprint vergaß der Dichtelbacher fast, als man mit fünf Siegen am Stück rund um den Jahreswechsel den vierten Platz eroberte. Der kann es immer noch werden oder besser gesagt bleiben, sofern Kirn II am Samstag nicht höher als 7:3 bei Zewen II siegt. Und Waldböckelheim droht am Samstag Relegationsplatz zwei noch gegen die TTF Konz einzubüßen, falls diese gegen den Letzten Daun-Gerolstein II mit mindestens 9:1 gewinnen.