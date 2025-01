TuS: Heydt ist wieder dabei Dichtelbach muss Pflichtaufgabe gegen Zewen II lösen Sascha Wetzlar 30.01.2025, 14:14 Uhr

Symbolbild

Aus dem Kampf um den Klassenerhalt wollen sich die Tischtennisspieler des TuS Dichtelbach tunlichst raushalten. Ein Sieg am Samstag würde dabei sehr helfen.

Eine Pflichtaufgabe wartet: In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Süd-West trifft der Vierte TuS Dichtelbach (11:9 Punkte) am Samstagabend (19 Uhr) in der heimischen Römerhalle auf den Drittletzten TTC GW Zewen ll (6:14 Punkte). Angesichts der Tabellenlage möchte Mannschaftsführer Nico Ballbach ein Szenario verhindern: „Es bahnt sich ein schöner Kampf um den Klassenerhalt an.

