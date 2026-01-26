Ohne zwei Asse musste der TuS Dichtelbach II im Verfolgerduell der Bezirksoberliga eine Niederlage bei Waldböckelheim II einstecken.

Verfolgerduell in der Tischtennis-Bezirksoberliga: Hinter dem enteilten Spitzenreiter TV Niederhausen (17:3 Punkte) trafen der Dritte TuS Waldböckelheim II und der Vierte TuS Dichtelbach II aufeinander, die Heimmannschaft siegte mit 7:3.

Während Waldböckelheim II die Bestbesetzung aufbot, fehlten den Gästen mit Torsten Musshoff und Matthias Emmel gleich zwei Asse.