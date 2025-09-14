Drei Spiele, ein Sieg: Die Bilanz des TuS Dichtelbach und des VfR Simmern II in der Verbandsliga war nicht die beste, die VfR-Reserve hatte ersatzgeschwächt überhaupt keine Chance.

Insgesamt dreimal traten die beiden Rhein-Hunsrücker Tischtennis-Quartette in der Verbandsliga am Wochenende an – erfolgreich war nur eines, allerdings nur einmal.

TTC GW Zewen – VfR Simmern ll 10:0. Der Spitzenreiter von der Mosel dürfte sich die Augen gerieben haben. Bereits am dritten Spieltag reiste der VfR mit einem absoluten Not-Team an, drei der vier Hunsrücker Spieler hatten nur gut 1100 TTR-Punkte, Zewens Brett eins Maxi Reinert dagegen beispielsweise mehr als 2000. Simmern holte fast logischerweise keinen einzigen Satz, der abwesende Kapitän Julio Perez Rua erklärte: „Zewen ist auf meinen Verlegungswunsch nicht eingegangen, Joachim Baustert und Martin Müller mussten zur Ersten, der Rest war beruflich oder privat verhindert. Das nächste Spiel gehen wir wieder in alter Mannschaftsstärke an.“

VfL Traben-Trarbach – TuS Dichtelbach 2:8.Einiges „neu“ beim Match an der Mosel: Neuling Traben-Trarbach traf auf das erfahrene Vierer-Team um Dichtelbachs Neu-Kapitän Jonas Heydt – und verkaufte sich gut. Brett eins Markus Blum rang Arturo Pastoriza und Nico Ballbach jeweils im „Fünften“ nieder. „Blum war stark und hat verdient gewonnen. Generell aber ein Pflichtsieg in toller Atmosphäre“, sagte Heydt. Denn ansonsten hielt sich Dichtelbach schadlos, Heydt und Joel Mähringer blieben in ihren Einzeln ohne Satzverlust.

TTC Grün-Weiss Kirn ll – TuS Dichtelbach 6:4. Am Sonntag reiste der TuS dann zu Tabellenführer Kirn ll. Nach den Doppeln stand es 1:1, die Kombination Pastoriza/Heydt siegte 3:2. Dann gingen drei Einzel „weg“, erst Joel Mähringer verkürzte mit seinem 3:1-Erfolg auf 2:4. Nachdem Pastoriza auch sein zweites Einzel verlor, hielt Nico Ballbach mit seinem Sieg im Duell der „Zweier“ die Hoffnung auf einen Punkt am Leben. Mähringer schlug dann den Ex-Simmerner Sascha Mayer ebenfalls mit 3:2 – es stand 5:4. Heydt war beim finalen 0:3 letztlich ohne Chance. „Arturo und ich waren heute schwac, Kirn hat verdient gewonnen“, gab Heydt zu.