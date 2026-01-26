Auch Simmern II ärgert Kirn II Dichtelbach fügt Spitzenreiter erste Niederlage zu 26.01.2026, 10:06 Uhr

Im zwölften Saisonspiel hat es den TTC Kirn II in der Verbandsliga erwischt: Beim TuS Dichtelbach unterlag die Kirner Reserve das erste Mal in dieser Saison. Danach ließ der Spitzenreiter auch noch beim VfR Simmern II Federn.

Beide Hunsrücker Tischtennis-Verbandsligisten hatten nacheinander Spitzenreiter TTC Grün-Weiss Kirn II zu Gast – und mit durchaus positivem Ausgang. TuS Dichtelbach – TTC Grün-Weiss Kirn II 7:3. Beide Teams in Bestbesetzung, Dichtelbach (nun Fünfter, 15:7 Punkte) war in der Römerhalle schlichtweg stärker.







