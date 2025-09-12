Den Schwung vom Auftaktsieg über den TV Leiselheim wollen die Tischtennisspieler des TTC Kirn mitnehmen ins Heimspiel der Verbandsoberliga am Samstag, 19 Uhr, gegen Eintracht Mendig. „Es wird schwierig“, befürchtet TTC-Spielführer Nick Grimm. „Ziel aber ist es, die Punkte in Kirn zu behalten.“ Die Gäste sind nicht nur im vorderen Paarkreuz stark besetzt, sondern bieten in Bernd Schuler auf Position drei auch eine Legende auf. Der 76-Jährige ist seit 2022 durchgängig Deutscher Seniorenmeister seiner Altersklasse, in diesem Jahr hat er neben dem Einzel auch das Doppel und Mixed gewonnen. „Der alte Mann kann jeden schlagen“, sagt Grimm ehrfürchtig. Ihm selbst ist beim Schinderhannes-Turnier zwar schon ein Sieg über Schuler gelungen, doch als Nummer zwei des TTC trifft er nicht auf den „Hexer“. Der Kirner Kapitän setzt auf die gute Form von Spitzenspieler Steven Poensgen, den Heimvorteil und die größere Matchpraxis, steigen die Gäste doch erst jetzt in die Saison ein.