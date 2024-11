Klassiker in der Jahnhalle Derbyzeit für die SG Sinzig/Ehlingen Bernd Linnarz 14.11.2024, 11:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/TTstudio

Mann kennt sich, man, schätzt sich - aber deshalb gönnt man sich noch lange nicht die Punkte im direkten Duell. So stehen für Tischtennis-Rheinlandligist SG Sinzig/Ehlingen zwei reizvolle Aufgaben in der Jahnhalle an.

Kreis Ahrweiler. In der Tischtennis- Rheinlandliga herrscht an diesem Wochemende Derbyzeit für die SG Sinzig/Ehlingen: In der Jahnhalle beginnt am Samstag um 15 Uhr der Derbyklassiker schlechthin gegen Eintracht Mendig. Ab 19 Uhr stellt sich dann in der heimischen Spielstätte die TTG Torney vor.

