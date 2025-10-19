Der TuS Dichtelbach II hat das Hunsrück-Derby in der Bezirksoberliga mit 7:3 beim SV Beltheim gewonnen.
Das Derby der Tischtennis-Bezirksoberliga zwischen dem SV Beltheim und dem TuS Dichtelbach II verbuchten die Gäste etwas überraschend halbwegs klar mit 3:7 für sich. Auf den zweiten Blick weicht die Überraschung ein wenig, Aufsteiger Dichtelbach II feierte seinen ersten Saisonsieg wie bisher immer in Bestbesetzung, beim Gastgeber fehlte mit Volker Bernd das für die Liga bockstarke Brett drei.