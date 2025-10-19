7:3-Sieg in Beltheim Derby geht an die Dichtelbacher Reserve Sascha Wetzlar 19.10.2025, 14:10 Uhr

i Der TuS Dichtelbach II (links mit Torsten Musshoff und Levin Cziommer) gewann das Derby beim SV Beltheim (von rechts mit Fabian Michel und Lothar Kaster) deutlich mit 7:3. Musshoff und Cziommer gewannen auch ihre Doppelpartie gegen Michel und Kaster klar mit 3:0 Sätzen. Mark Dieler

Der TuS Dichtelbach II hat das Hunsrück-Derby in der Bezirksoberliga mit 7:3 beim SV Beltheim gewonnen.

Das Derby der Tischtennis-Bezirksoberliga zwischen dem SV Beltheim und dem TuS Dichtelbach II verbuchten die Gäste etwas überraschend halbwegs klar mit 3:7 für sich. Auf den zweiten Blick weicht die Überraschung ein wenig, Aufsteiger Dichtelbach II feierte seinen ersten Saisonsieg wie bisher immer in Bestbesetzung, beim Gastgeber fehlte mit Volker Bernd das für die Liga bockstarke Brett drei.







