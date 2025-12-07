3:7 in Klein-Winternheim Der VfR Simmern verkauft sich so teuer wie möglich Sascha Wetzlar 07.12.2025, 10:24 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Natürlich war der Tabellenführer Klein-Winternheim eine Nummer zu groß für den VfR Simmern, aber das Schlusslicht wehrte sich tapfer und verlor am Ende nur mit 3:7.

Sie sind als krasser Außenseiter nach Klein-Winternheim zum RSV gereist und haben sich beim verlustpunktfreien Spitzenreiter so teuer wie möglich verkauft: Der VfR Simmern unterlag in der Tischtennis-Oberliga Südwest „nur“ mit 3:7 beim Primus. Nach dem 5:5 zum Saison-Aufgalopp gegen Heusweiler war es die siebte Niederlage in Folge für den VfR, mit 1:15 Punkten steht man auf dem letzten Platz neun.







