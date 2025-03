Mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Oberliga: Durch ein superspannendes 6:4 gegen den bis dato Zweiten, die TTG Mündersbach/Höchstenbach, setzte sich der Spitzenreiter VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga erneut noch mehr ab. Hat man durch den Sieg zwischen sich (28:2 Punkte) und Mündersbach (24:6 Punkte) vier Zähler Puffer gepackt, ist nun die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim (26:4 Punkte) der ärgste Widersacher um das direkte Oberliga-Ticket.

Es war ein schöner Topspielrahmen am Samstagabend in der Simmerner Schulsporthalle. Zeitgleich kämpfte nämlich die Simmerner Zweite (3:7 gegen Niederhausen) in der Verbandsliga um Punkte, die Dritte gewann in der Bezirksliga Süd mit 7:3 gegen die SG Kisselbach/Wiebelsheim.

Erstes Doppel direkt als Fingerzeig

Zum Topspiel gegen Mündersbach: Bereits das erste Doppel sollte ein deutlicher Fingerzeig werden, was die Zuschauer erwarten würde. Markus Streicher/Justin Seckler gewannen zwar 3:1 gegen Pawel Foltanowicz/Thomas Ebel, brauchten aber in allen drei siegreichen Sätzen die Verlängerung. Zeitgleich unterlagen Mandar Hardikar/Tobias Henrich knapp mit 2:3 gegen das Gäste-Doppel aus dem hinteren Paarkreuz, Olaf Weigold/Paul Koschay. Es stand 1:1.

Im Gleichschritt sollte es dann lange durch die Einzel gehen. Streicher unterlag Ebel mit 1:3, Hardikar dominierte Gäste-Brett eins Foltanowicz 3:0, Seckler unterlag Weigold 1:3, Henrich rang Koschay mit 3:2 nieder. Auch zu Beginn der Rückrunde nichts Überraschendes. Im Duell der „Einser" unterlag Streicher Foltanowicz mit 1:3, Hardikar wackelte gegen Ebel beim 3:1 nur knapp einen Satz und gewann am Ende deutlich. 4:4.

Seckler: Die Vorzeichen stehen gut

Beim Stand von 3:4 und Satzrückstand Hardikar hatte Mannschaftsführer Seckler zwischendurch so seine Bedenken: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch drehen." Dabei war er es, der einen Löwenanteil am Enderfolg besaß. Seckler und Henrich behielten in zwei Fünfsatz-Matches die Nerven, Seckler gewann knappst möglich nach 1:2-Satzrückstand noch mit 11:9 im Entscheidungssatz, der 6:4-Erfolg stand fest

Doch was bedeutet das Ergebnis für das Titelrennen? Der VfR hat noch drei Spiele auszutragen. Nächsten Samstag reist man an die luxemburgische Grenze, der Doppelspieltag hält Partien in Zewen (7.) und Wolsfeld (6.) parat. Beides machbare Aufgaben, erst recht, wenn bei „Wundertüte" Wolsfeld einer der beiden Topakteure Mirko Habel und Fabien Simon wie so oft fehlen sollte. Bliebe nur noch der finale Spieltag zu Hause gegen den Zweiten Frei-Laubersheim. Dort würde dann bereits ein Zähler zum großen Ziel reichen. „Die Vorzeichen stehen damit gut", findet Seckler optimistische Worte, was die verbliebenen drei Wochen der erfolgreichsten VfR-Saison seit Langem betrifft. Den Kracher gegen Mündersbach jedenfalls hat der VfR mit Bravour knapp für sich entschieden.