Nach vier Jahren der Abwesenheit schlägt der VfR Simmern wieder in der Tischtennis-Oberliga Südwest auf. Nach einer spannenden, aber am Ende einem Durchmarsch gleichenden Verbandsoberliga-Saison stieg man als Meister auf, blieb ungeschlagen bei 34:2 Zählern. Schöne Zahlen, die aber der Vergangenheit angehören, am Sonntag ab 11 Uhr geht es in der Simmerner Sporthalle der Realschule plus um die ersten Punkte in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Gegner ist die DJK Heusweiler aus dem Saarland.

Ganz unbekannt ist der Gast dem VfR-Kapitän Justin Seckler nicht: „Heusweiler kennen wir schon, haben vor einigen Jahren schon gegen sie gespielt, das war in der Saison 2019/20.“ Große Schlüsse kann man daraus sicher nicht mehr ziehen, dennoch glaubt er: „Eigentlich ist das eine absolute Pflichtaufgabe, Heusweiler ist von den Meldungen her doch am schwächsten besetzt, da müssen zwei Punkte her. Auch wenn das mit unserer Aufstellung schwer werden wird.“ Der Grund ist simpel, Neuzugang Max Klink (kam vom TV Leiselheim, 22 Jahre alt und 1986 TTR-Punkte) ist noch im Urlaub, auch der zum „Brett eins“ aufgestiegene Mandar Hardikar kann noch nicht dabei sein, weil er weiterhin in Indien weilt. Somit dürfte die Aufstellung vermutlich Markus Streicher, Tobias Henrich, Justin Seckler und Routinier Joachim Baustert lauten. Sicherlich ein Quartett, dem man einen Sieg in der Saisonpremieren-Partie zutrauen darf.

Klassenerhalt ist das Ziel, ein Absteiger steht schon fest

Vor dem ersten Aufschlag gab es schon einiges an Unruhe in der Oberliga Südwest. Mit dem polnischen Vater-Sohn-Duo Alan und Szymon Kulczycki verließen beim Oberligisten TTC Grün-Weiss Kirn die Bretter eins und zwei den Verein. Man entschloss sich, freiwillig den Gang eine Etage tiefer anzutreten, spielt ab sofort wieder Verbandsoberliga. Den frei gewordenen Platz „erbte“ der Vizemeister der Verbandsoberliga, die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim. Kurz vor Saisonstart dann der Paukenschlag: Frei-Laubersheim zog sein Team ebenfalls zurück. Grund: Zu viele Ausfälle unter den Spielern und die Angst vor horrenden Strafen bei Spielausfällen wegen „Nichtantritten“.

„Das ist schon echt bitter für die. Es gab wohl einige in der Mannschaft, die gern gespielt hätten, aber es ist halt jetzt so gelaufen und war so nicht vorhersehbar“, so Seckler aus der Ferne zu dem Thema. Bedeutet aber: Frei-Laubersheim steht als erster Absteiger fest, ein Neunerfeld bleibt übrig. „Nach dem Rückzug gibt es jetzt nur noch einen direkten Absteiger und einen Relegationsplatz, auf den wir am Ende hoffentlich nicht kommen“, wünscht sich Seckler. Der Klassenerhalt ist demnach das ausgegebene Ziel für den Aufsteiger aus der Kreisstadt. Fest steht: Der Klassenerhalt ist durchaus drin – auch wenn die Gegner attraktive Namen tragen wie TV Nassau, TTC Wirges und RSV Klein-Winternheim tragen.