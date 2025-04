Der Rückblick auf die Tischtennissaison in der Region Rhein-Hunsrück. Die Runde ist noch nicht ganz beendet, am 3. Mai stehen noch Relegationsspiele an.

Meisterschaftsspiele nur zu viert. Das galt erstmals für alle Tischtennisspieler im Kreis Rhein-Hunsrück. Wer hat die neue Konstellation am besten gemeistert? Wer steigt auf, wer muss/darf in die Relegation, wer geht direkt runter? Unser Saisonrückblick von der Bezirksliga Süd abwärts:

Bezirksliga Süd: Der TV Windesheim war hier nicht zu halten (36:4 Punkte), die SG Kisselbach/Wiebelsheim muss nach fünf Pleiten in Folge zum Saisonende runter, ebenso Birkenfeld/Heimbach und Waldböckelheim II. Der Viertletzte VfR Simmern III spielt am 3. Mai in Speicher die Dreier-Relegation gegen Tiefenstein/Herborn und Sohren II.

Kreisoberliga: TuS Dichtelbach III heißt der klare Meister. Matthias Emmel (42:0-Bilanz), Volker Emmel (31:13), Toptalent Levin Cziomer (34:6) und Berthold Cziomer (31:13) stellten fast immer die antretende Mannschaft. Der Zweite Sohren II darf wie erwähnt in die Relegation. Der TTV Leideneck muss gegen Sohren III in die Relegation, Schönborn/Oppertshausen und Beltheim II steigen direkt ab.

Kreisliga: Wie im Winter von Vereinssprecher Bernd Hoffmann herausgestellt („passt für uns perfekt“), holte sich der TuS Gemünden in der neuen Aufstellung als Vierermannschaft den Titel. Daniel Hostmann (22:0), Anne Hoffmann (21:11), Cornelius Fox (28:8) und Christian Beck (23:11) waren die Garanten. Vize Sohren III trifft in der Relegation auf Leideneck. Kirchberg/Rhaunen muss am 3. Mai in die Abstiegsrelegation gegen Hecken und Boppard II. Roth und Leideneck II müssen runter.

1. Kreisklasse A: Der TuS Lautzenhausen steigt auf – und zwar mit Diether Nickenich (27:3), Marco Klee (16:8), Dirk Stein (10:5) und Marcel Schneider (16:11). Hecken geht in die Relegation. Kirchberg/Rhaunen II hofft noch auf die Abstiegs-Relegation, Kludenbach III steigt ab.

1. Kreisklasse B: Buchholz II stellte mit Michael Kohns (20:8), Thomas Goldberg (21:3), Julian Witte (10:10) und Martin Haas (16:8) das stärkste Team, Boppard II hofft als Zweiter auf die Relegation. Absteigen muss hier wegen eines Aufstiegsverzichts niemand.

2. Kreisklasse A: Gemünden II mit Matthias Gramm (30:4), Bernd Hoffmann (26:4), Dejan Legin (24:8) und Frederic Losem (31:7) und die Sportfreunde Mastershausen um Andreas Steffen (36:4), Dieter Heinrich (11:11), Alex Nicolay (31:9) und Guido Wiedrich (23:14) verlassen die Liga nach oben, Simmern V muss absteigen.

2. Kreisklasse B: Buchholz III um Dimitrij Malz (14:10), Torsten Schneider (22:14), Dennis Kessler (17:7) und Tobias Duhr (26:4) sowie Pleizenhausen II mit Aaron Kleinz (16:14), Ulrich Hübel (11:11), Rainer Schmidt (23:7) und Markus Koch (13:3) erwiesen sich als stärkste „Viererbanden“ und gehen hoch. Morshausen/Beulich muss abgeschlagen runter.

3. Kreisklasse A: Kisselbach/Wiebelsheim V mit Kai Riedel (16:2), Andreas Haaf (13:15), Kristin Meyer (28:8) und Mateusz Wysokinski (21:13) wurde ohne Verlustpunkt Meister. Pleizenhausen V muss absteigen.

3. Kreisklasse B: Kisselbach IV um Robin Kohnen (16:6), Lothar Karbach (16:14), Heinz Koch (13:11) und Kristin Meyer (21:1) wurde Erster, Dichtelbach VI sammelte als Absteiger zu wenig Punkte.

3. Kreisklasse C: Sohren VI steigt auf, Wladimir Beregowez (24:10), Bernd Boos (18:16), Luca Schneiders (20:2) und Anton Trotzky (27:5) halfen enorm, Oberkülztal/Alterkülz II muss runter.

4. Kreisklasse A: Gemünden III mit Fabienne Kern (15:3), Luca Peitz-Vier (20:1), Wolfgang Jonda (21:5) und Werner Böckler (11:4) sowie Lautzenhausen III mit Joachim Alpers (13:3), Erik Bonn (21:5), Lukas Müller (20:2) und Isa Bonn (9:11) steigen im Doppelpack auf.

4. Kreisklasse B: Oppenhausen IV und Boppard V gehen hoch. Oppenhausens beste Spieler waren Philipp Neiser (19:1), Henry Gulich (17:1), Marlon Paffhausen (19:1) und Tyler Koenen (18:4), bei Boppard Dennis Olsinski (18:2), Sebastian Bernardy (17:1), Heinz Sturmes (14:8) und Rüdiger Marker (18:6).

Fazit: Der TuS Gemünden durchlebte mit drei Meisterschaften eine „unglaubliche Saison“ (Hoffmann). Sämtliche drei Teams steigen auf. Und der TuS Sohren befindet sich noch in der Warteschleife, aber in einer positiven. Sowohl die „Zweite“ wie auch die „Dritte“ kämpfen am 3,. Mai in den Relegationen um den Aufstieg.